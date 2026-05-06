İskilip Kaymakamlığı, 2019 yılında Samsun’da geçirdiği kaza sonrası dalgaya kapılarak yatağa bağımlı hale gelen İskilipli Sefa Doğan için yardım etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Sefa Doğan’a destek olmak amacıyla bugün (6 Mayıs 2026 Çarşamba günü) yardım kermesi gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinlikte elde edilecek gelir, Doğan’ın tedavi ve bakım sürecine katkı sağlamak amacıyla kullanılacak.

İskilip Kaymakamlığı, tüm vatandaşları kermese katılarak destek olmaya davet etti.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “Birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini hep birlikte gösterelim… 2019 yılında Samsun’da geçirdiği talihsiz kaza sonrası yatağa bağımlı hale gelen İskilipli hemşehrimiz Sefa Doğan için yardım kermesi düzenlenmektedir. Kermes Halk Et yanında 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılacaktır. Küçük bir destek, büyük bir umut olabilir. Sizleri de bu anlamlı dayanışmaya ortak olmaya davet ediyoruz” Görüşüne yer verdi.

