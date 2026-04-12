İskilip’te “Bağcılık ve Geleceği” konulu panel düzenlendi. Panelde bağcılığın mevcut durumu ve geleceği uzman isimlerin katılımıyla ele alındı.

İskilip Kaymakamlığı Proje Ekibi koordinasyonunda; Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İskilip Tarımını Araştırma ve Geliştirme Derneği (İSTARGE) iş birliğinde gerçekleştirilen panel, Redif Kışlası’nda yapıldı.

Panele Kaymakam Ramazan Polat ile birlikte Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaslan, İSTARGE Başkanı Osman Çakır, protokol üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Panele konuşmacı olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu, Prof. Dr. Rüstem Cangi, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Duran Kılıç ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaslan katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Polat, tarımın ve çiftçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Çizikci de yaptığı değerlendirmede, “Şehrimizin önemli tarımsal değerlerinden biri olan bağcılığın geliştirilmesine yönelik bu tür bilimsel ve ortak akıl odaklı çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan tüm kurumlarımıza ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

