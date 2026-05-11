İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ilçedeki hayvan pazarında yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları değerlendiren Çizikci, pazar alanının daha modern, düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hayvan pazarının yarın (12 Mayıs 2026 Salı günü) itibariyle vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulacağı bildirildi.

Başkan İsmail Çizikci, yapılan düzenlemelerle birlikte hem üreticilerin hem de vatandaşların daha konforlu bir ortamda hizmet almasının hedeflendiğini ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ