İskilip Belediyesi, kent genelinde çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik Hizmetleri Birimi ekipleri tarafından Elmabeli Mesire Alanı’ndan başlayarak İskilip istikametine uzanan güzergâhta kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında yol kenarlarında ve piknik alanlarında biriken atıklar toplanırken, Vali Pınarı ve Kaymakam Pınarı çevresi de detaylı şekilde temizlenerek daha sağlıklı ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

Belediye yetkilileri, yapılan çalışmaların çevre sağlığı ve kent estetiği açısından büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşlara da çağrıda bulundu. Açıklamada, doğaya bırakılan atıkların uygun şekilde poşetlenerek çöp kutularına atılmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Öte yandan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaç budama ve gençleştirme işlemleri de planlı şekilde sürdürülüyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ