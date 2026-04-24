İskilip Sarıkavak Köyü Dernek Başkanı Lütfi Karaca’nın ev sahipliğinde bir araya gelen Tosya ve İskilip dernekleri, bölgenin yıllardır kanayan yarası olan “İskilip–Tosya yolu” için tarihi bir adım attı. İki ilçenin temsilcileri, ulaşım çilesine son vermek adına güçbirliği kararı aldı.

Programa Tosya Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Can Mızrak, İskilip Kilkuyu Yaylacık ve Çevre Köyler Dernek Başkanı İbrahim Güççük, Bolu Çorumlular Dernek Başkanı Hakkı Dişli, Ankara İskilipliler Dernek Başkanı Mustafa Daşcı, Hallıder Başkanı Ferhat Koca, Çekmeköy Dernek Başkanı Barış Arslan, İskilip Yardım ve Yaşam Dernek Başkanı Mustafa Topal ile çok sayıda Tosya köyü dernek temsilcisi katıldı. Ayrıca Ensar Vakfı Çekmeköy Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Akdana ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Sadettin Karaca ile Bolu İskilipliler Platformu adına Fikret Kısar da yer aldı.

Toplantının ana gündem maddesini İskilip – Tosya yolu oluşturdu. Katılımcılar yolun yapım sürecinin hızlandırılması adına izlenecek yol haritasını değerlendirdi.

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a konunun iletilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bölge milletvekillerinin ziyaret edilmesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sunulmak üzere kapsamlı bir dosya hazırlanması yönünde ortak strateji belirlenmesi kararlaştırıldı.

Katılımcılar İskilip – Tosya yolunun bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Ayrıca bir sonraki toplantının Tosya’da yapılması ve final buluşmasının ise Ankara’da gerçekleştirilmesi kararı alındı.

