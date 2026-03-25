İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görev süresi sona eren ve Yargıtay’a dönen İskilipli hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan için dikkat çeken bir vefa mesajı yayımladı.

İsmail Çizikci, yayımladığı açıklamada hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan’ın hukuk dünyasına kazandırdığı değerleri, ilmî birikimini ve görev süresince sergilediği devlet ciddiyetini öne çıkararak, “Sadece görev yapan değil, iz bırakan bir isim oldu” ifadeleriyle takdirini dile getirdi.

Anayasa yargısı ve ceza hukuku alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin adalet anlayışına katkı sunan Gökcan’ın, bilgi ve dirayetinin yanı sıra mütevazı kişiliğiyle de örnek olduğunu vurgulayan Başkan Çizikci, onun her zaman samimi ve içten duruşuyla hatırlanacağını belirtti.

Açıklamada, Hasan Tahsin Gökcan’ın memlekete yaptığı katkıları hiçbir zaman ön plana çıkarmadığına dikkat çekilerek, “Gösterişten uzak, sessiz ama derin izler bırakan bir hizmet anlayışıyla hareket etti” denildi.

İskilip’in yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Hasan Tahsin Gökcan ile gurur duyduklarını ifade eden Başkan İsmail Çizikci, kendisine bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.

Mesaj, “Samimiyetiyle iz bırakan, alçakgönüllülüğüyle örnek olan bir hayat” vurgusuyla sona erdi

