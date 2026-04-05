Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekleriyle, İskilip Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Proje Ekibi tarafından hazırlanan “2025 Yılı Turizm Ekseninde Kadın İstihdamı Odaklı Teknik Destek Programı” kapsamında yürütülen “İskilip Turizminde Kalite Hamlesi” proje doğrultusunda, ilçede Belediye işletmelerinde görev yapan personele yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında alanında uzman 3 ayrı eğitmen tarafından personele; Hijyen ve Gıda Güvenliği, Menü Planlama ve Servis Teknikleri ve Sosyal Medya Platformlarının Etkin Kullanılması konularında bilgi verildi.

Eğitimlerde Belediye işletmelerinde sunulan hizmet kalitesinin artırılması, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve özellikle kadın istihdamını destekleyen nitelikli işgücünün geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

