Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İskilip İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Kabalak, ailevi sebepler ve iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Betül Kabalak, 16 Haziran 2022 tarihinde başladığı görevinden 25 Mart 2026 itibarıyla ayrıldığını duyurdu. İstifasına ilişkin açıklama yapan Kabalak, görevden ayrılma kararını ailevi sebepler ve iş yoğunluğu nedeniyle aldığını belirtti. Süreci “bayrak değişimi” olarak değerlendiren Betül Kabalak, görev süresi boyunca teşkilatla birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Görevde bulunduğu süre içerisinde üç seçim sürecine katıldıklarını vurgulayan Kabalak, bu süreçte kendisine destek veren teşkilat üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Betül Kabalak’ın yerine önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi