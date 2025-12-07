Çorum’un İskilip Belediyesi hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosu yeni iş makineleri ve hizmet araçlarıyla güçlendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe destekleri kapsamında makine parkına 1 adet 28 tonluk ekskavatör, 1 adet 2 tonluk mini ekskavatör, 5 adet elektrikli triporter, 1 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 1 adet kepçe kazandırıldı. Ayrıca İskilip Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla da 1 adet minibüs ve 1 adet greyder de envantere dahil edildi.

Yeni araç ve iş makinelerinin hizmete alınması dolayısıyla belediye önünde teslim töreni düzenlendi. Dualarla başlayan törende kurban kesildi ve araçların anahtarları ilgili birim personellerine teslim edildi. Törene AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yeni araçların hizmet kapasitesini güçlendireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Şehrimizin ihtiyaçlarını daha hızlı, daha etkin ve daha nitelikli şekilde karşılamak için makine parkımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bakanlığımızın destekleri ve belediyemizin imkanlarıyla araç filomuzu önemli ölçüde yeniledik. Bu araçlar altyapıdan çevre düzenlemeye, temizlikten yol çalışmalarına kadar birçok alanda verimliliğimizi artıracak. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hepsi güzel hizmetlerde kullanılacaktır. Rabbim personelimize kaza ve bela vermesin.”Çizikci araçların ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

