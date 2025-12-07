Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı İskilip Sosyal Hizmet Merkezi organizesi ile “Kahramanlık Buluşmaları” kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde, Şehit Emre Dokumacı’nın babası Hüseyin Dokumacı ve halası Leyla Yalçın, İskilip Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.Buluşmada şehit ailesi, öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirerek Şehit Emre Dokumacı’nın vatan sevgisi, fedakârlığı ve kahramanlıkla dolu yaşam öyküsünü anlattı. Öğrencilerin duygu dolu anlar yaşadığı programda, milli ve manevi değerlerin önemine dikkat çekildi.Etkinlik, şehit ailelrine duyulan saygı ve minnettarlığın ifade edildiği anlamlı bir atmosferde sona erdi

