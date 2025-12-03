3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İskilip Ziraat Odası’nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

İskilip Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Efe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık ruhuna dikkat çekmek amacıyla makam koltuğunu bir günlüğüne özel birey Mehmet Semerci’ye devretti.

Kısa süreli devir teslim töreninde Mehmet Semerci, engelli bireylerin toplumdaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ziraat Odası Başkanı Adem Efe ise yaptığı açıklamada, amaçlarının engelli bireylerin sosyal hayata katılımı konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Bu tür etkinliklerle hem onların sesini duyurmak hem de toplumda duyarlılığı artırmak istiyoruz.” dedi.

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi