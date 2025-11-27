İskilip Devlet Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Akmercan ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Esra Akmercan, tayinlerinin İstanbul’a çıkması nedeniyle ilçeden ayrıldı.

Görev süreleri boyunca hem İskilip halkının hem de hastane personelinin büyük sevgisini kazanan Akmercan çifti için Çatalkara Konağı’nda duygusal bir veda programı düzenlendi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen gecede, mesai arkadaşları ve hastane yöneticileri, çiftin ilçeye kattığı değer ve emeklerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Başhekim Uzm. Dr. Erhan Kınık konuşmasında, “Dr. Tayfun ve Dr. Esra Akmercan, hem mesleki başarılarıyla hem de insan ilişkilerindeki samimiyetleriyle örnek oldular. İskilip’te güzel izler bıraktılar” ifadelerini kullandı.

Duygusal anların yaşandığı gece, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi