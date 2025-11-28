İskilip Belediyesi, ilçede Hacıkarani Köprüsü yanında bulunan yapının modern bir sosyal tesise dönüştürülmesi için yürüttüğü tadilat çalışmalarında son aşamaya geldi. Belediye ekiplerinin koordineli şekilde sürdürdüğü yenileme sürecinde önemli adımların tamamlandığı ve tesisin kısa süre içinde hizmete açılacağı bildirildi.

İskilip Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tadilatın bitmesi birlikte sosyal tesisin ilçe halkının aileleriyle zaman geçirebileceği, sosyal yaşama katkı sağlayacak nitelikli bir mekân haline geleceği vurgulandı. Yeni tesisin hem İskilip’in sosyal ihtiyaçlarına yanıt vereceği hem de bölgeye estetik bir değer katacağı ifade edildi.

Yetkililer, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek projeyi en kısa sürede vatandaşların kullanımına sunmak için titiz bir çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Muhabir: Haber Merkezi