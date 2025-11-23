Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Karmış ve Karaçukur köyleri arasındaki orman kesim alanında çıkan yangında yaklaşık 80 ster çam ağacı zarar gördü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek kesim sahasını etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen yangın ekiplerin ve köylülerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS