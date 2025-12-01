Çorum'un İskilip ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezinde “Atma Dönüştür” temalı etkinlik düzenlendi.

İskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Özel Bilge Türk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğinde Uludere Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, geri dönüştürülmüş materyaller kullanılarak hazırlanan oyunlar özel bireylerle birlikte oynandı.

İskilip Kaymakamlığından yapılan açıklamada, çevre bilincini artırmayı ve geri dönüşümün günlük yaşamdaki önemini göstermeyi amaçlayan etkinliğin, keyifli ve verimli bir şekilde tamamlandığı bildirildi.

Etkinliğe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Özel Bilge Türk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi personeli ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Muhabir: AA AJANS