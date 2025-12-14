İlçenin enerji ihtiyacını çevreci yöntemlerle karşılamayı hedefleyen proje, İskilip’in sürdürülebilir kalkınma vizyonunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yaklaşık 23 milyon 470 bin TL bedelle 3 Ekim’de yapılan ihaleyi kazanan firma yer tesliminin ardından projeyi bitme noktasına getirdi. Proje tamamlandığında, İskilip Belediyesi kendi enerjisini üreten ve karbon ayak izini azaltan örnek belediyelerden biri haline gelecek.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, projenin ilçeye hem ekonomik hem çevresel katkı sağlayacağını belirterek, “Bu proje sadece bir enerji yatırımı değil, aynı zamanda doğaya ve gelecek nesillere verilen bir sözdür. Güneşten elde edeceğimiz enerjiyle belediyemizin elektrik giderlerini büyük oranda azaltacağız. Tasarruf edilen kaynakları ise halkımıza hizmet olarak geri döndüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Başkan Çizikci, projede gelinen noktayı değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: “GES projemizde son aşamaya ulaştığımızı hemşehrilerimizle gururla paylaşıyorum. Ekiplerimiz, memleketimizin geleceği için gece gündüz sahada büyük bir emek ortaya koydu.”

Muhabir: Haber Merkezi