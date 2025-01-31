Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor’la bu akşam 22.haftanın açılış maçında karşılaşacak.

İstanbulspor ve Ümraniyespor galibiyetlerinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbul’un bir başka temsilcisi Fatih Karagümrük’e 1-0 kaybederek yara alan Ahlatcı Çorum FK, bu akşam yara sarmak için galibiyet mücadelesi verecek. Kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktör Serkan Özbalta tüm planları bu doğrultuda yaptı.

6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve en son geçtiğimiz hafta sahasında Ankara Keçiörengücü’ne 2-1 yenilerek hedefinden bir adım daha uzaklaşan Bandırmaspor cephesinde de hedef kötü gidişe “dur” demek. Balıkesir ekibi Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

34 puanla 4.sırada yer alan Bandırmaspor’la 32 puanlı 7.sıradaki Ahlatcı Çorum FK arasında bu akşam Çorum Şehir Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak oynanacak kritik maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Yiğit Arslan düdük çalacak.