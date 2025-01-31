Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 22.haftanın açılış maçında bu akşam konuk edeceği Bandırmaspor’la tarihinde resmi olarak beşinci kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK ile Bandırmaspor bugüne kadar 1’i Ziraat Türkiye Kupası’nda, 3’ü ise Trendyol 1.Lig’de olmak üzere 4 kez karşılaştı.

İki takım ilk kez 2017-2018 Sezonun Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında karşılaştı. 19 Eylül 2017’de, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan maçı 55.dakikada Mert Sarı’nın attığı golle Ahlatcı Çorum FK 1-0 kazandı.

İki takım, ligde ise 3 kez karşılaştı. Bu 3 maçta da taraflar birbirlerine gol atma başarısı gösteremediler ve karşılaşmalar 0-0’lık eşitliklerle sona erdi.