Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak orman yangınları sonrası tek yürek gönüllü olarak hizmet ettiklerini söyledi.

“Yeşil Vatanımıza Sahip Çıkıyoruz” diyen Ahmet Yiğit Yıldırım, yangınların milletimizde derin bir üzüntüye neden olduğunu kaydetti. Ağaçlarımızın, ormanlarımızın ve doğal zenginliklerimizin alevlere teslim olduğu bu zorlu süreçte, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları doğrultusunda ilk andan itibaren harekete geçtiklerini de anlatan Yıldırım şu görüşlere yer verdi: “

Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin koordinesinde; yangınla mücadelede görev alabilecek şekilde eğitilmiş gönüllülerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir uyum içinde söndürme faaliyetlerine destek vermektedir. Bu kahraman gönüllülerimiz, canlarını hiçe sayarak ormanlarımızı korumak adına büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Teşkilatlarımız ayrıca yangın bölgelerinde görev yapan kamu personeline ve vatandaşlarımıza gıda, su ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmakta; lojistik destek faaliyetlerini organize bir şekilde sürdürmektedir.

Yurdun dört bir yanındaki Ülkü Ocakları mensupları, yeşil vatanımıza sahip çıkmak için tek yürek, tek bilek hâlinde seferber olmuştur. Bizler için orman sadece ağaç değil; geleceğimizin teminatı, vatan toprağının can damarıdır. Bu bilinçle her bir teşkilat mensubumuz, yaşanan felaketin yükünü paylaşmakta ve milli bir sorumlulukla sahadaki görevini yerine getirmektedir.

Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin çizdiği ahlaki ve millî duruş istikametinde; Ülkü Ocaklı gençlik, devletine sadakatle bağlı, milletinin her şartta yanındadır. Bugün olduğu gibi yarın da yeşil vatanın korunması için azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, sahada görev alan tüm gönüllülerimize, kamu personelimize ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor; bu zor günleri birlik ve dayanışma ruhuyla aşacağımıza yürekten inanıyoruz”

Muhabir: Haber Merkezi