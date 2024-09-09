Olay önceki gün Buharaevler Mahallesi’nde meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada çamaşır kurutma makinesinden çıkan yangın Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları sırasında evde baygın halde yatan kediyi fark etti. Dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin oksijen vererek yaptıkları ilk yardım müdahalesiyle hayata döndü.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kedi, ev sahibine teslim edildi. Yangından maddi hasarla kurtulan daire sakinleri evlerinde besledikleri kedilerinin hayata döndürülmesini sağlayan ekiplere teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ