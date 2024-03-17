Gelecek Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı İsmail Barış Coşgunsu’nun seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla ilimize gelen Yamanlı ve hemşehrimiz Bekiroğlu, 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Eczacı Erol Afacan ile bir süre görüştü. Ardından Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Metin Kaşar, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ve bölgede bulunan esnaf ziyaret edildi.



Milletvekili Yamanlı, 31 Mart seçimlerinde Coşgunsu’ya destek istedi. Mustafa Nedim Yamanlı ve Rumi Bekiroğlu’nun ziyareti sırasında Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar, Osmancık İlçe Başkanı Muzaffer Kara, İl Genel Meclisi Adayı Gökhan Külcü, İl Yönetim Kurulu Üyesi Melek Karameşe, Mehmet Demir, Ayhan Şahin ve SKM Başkanı Mustafa Gökşin Kaşıkçı hazır bulundu.