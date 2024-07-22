Günümüzde köyden kente büyük göç yaşansa da geride kalan köy halkı sorunları için artık çözüme hızlı bir şekilde ulaşamıyor. Bunun örneklerinden biri de Büğet Köyü.

Köylerine giden yolun bozuk olduğunu ve sürücülerin zorluk çektiğini dile getiren köy sakinlerinden Hasan Kaşoturacak, yetkililerden yolun yapılmasını talep etti.

İhbar hattımıza ulaşan Kaşoturacak, yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Binevlerin bittiği yere kadar yollar çok güzel ancak orayı geçtikten sonraki yaklaşık 2 km yol yamalı. 1 hafta öncesine kadar yollarda çukurlar vardı gelip sadece çukurları doldurdular. Bizler yolumuzun asfaltlanmasını istiyoruz.” dedi.

Pandemiden sonra insanların tekrar köye yöneldiği bu zamanlarda köylere ulaşımın daha da kolay olması gerektiğini savunan Kaşoturacak şöyle devam etti: “Köyde yaşayan, bağına, bahçesine şehirden gelip giden çok sayıda insan mevcut. Köy yolumuz yenilenirse mutluluk duyarız.”

Kaynak: Öykü ÖZKAN