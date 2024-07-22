Çorum aşığı Milli Piyango Müdürü, merhum Dursun Yanardağ ile merhume Mualla Yanardağ'ın büyük oğulları, Ece Holding Halkla İlişkiler Müdürü Coşkun Yanardağ'ın ağabeyi, Derya Yanardağ'ın eşi, Yağız Yanardağ'ın babası olan Sönmez Yanardağ'ın cenazesi dün Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alınarak öğle namazının ardından Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası ailesi ve sevenleri tarafından Ulumezar’da toprağa verildi.



2018 yılında coğrafya öğretmenliğinden emekli olan ve geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 8 aydan beri Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Sönmez Yanardağ’ın cenazesine

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, başta olmak üzere merhumun ailesi, yakınları, eğitimciler ve çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.