29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında AHL Park AVM’de iki özel serginin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in kuruluş sürecini belge ve fotoğraflarla anlatan ilk sergi, tarihimizin önemli dönüm noktalarına ışık tutarken; ikinci sergi, 1923’ten günümüze Çorum’da kutlanan milli bayramların arşiv görüntülerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, sergi açılışında yaptığı açıklamada, “Her iki sergide yer alan fotoğraflar, tarihimizin anlamlı belgeleri. O günleri daha iyi kavramamıza vesile olacak bu değerli çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi