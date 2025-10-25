Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle balo düzenliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Balosu, bugün Yıldızpark Düğün Salonu’nda saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Yerel sanatçıların konserinin yer alacağı yemekli gecede katılımcılar hep birlikte “Cumhuriyet” coşkusu yaşayacak.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Cumhuriyet Balosuna tüm partilileri ve cumhuriyet sevdalılarını davet etti.

Etkinliğin davetiyeleri parti binasından temin edilebilecek.