Çorum Valisi Ali Çalgan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ile sahil güvenlik komutanlarının yer aldığı toplantıda, yılbaşı sürecinde alınacak güvenlik ve asayiş tedbirleri değerlendirildi.

Çorum Valiliği Toplantı Salonu’nda Vali Ali Çalgan tarafından gerçekleştirilen toplantıda ayrıca İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz da hazır bulundu.

Görüşmelerde illerde uygulanacak önlemler ve kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

