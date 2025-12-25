Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, önceki gün açıklanan yeni asgari ücret rakamına sert tepki gösterdi. Asgari ücretin net 28.075 TL olarak belirlenmesini eleştiren YRP İl Başkanı Kuşcu, bu rakamın mevcut hayat pahalılığı karşısında yetersiz olduğunu ifade etti.

YRP İl Başkanı Kuşcu yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin milyonlarca vatandaşın geçim sıkıntısını daha da artırdığını belirterek, hükümetin halkın gerçek yaşam koşullarından uzak olduğunu savundu.

Açıklanan rakamın “sefalet ücreti” niteliği taşıdığını dile getiren Nuri Kuşcu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın ücret açıklaması sırasında kullandığı “popülizm tuzağına düşmedik” ifadesini de eleştirdi.

AK Parti iktidarının uzun yıllardır uyguladığı ekonomi politikalarını da değerlendiren Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kuşcu, vatandaşların borç, faiz ve zam yükü altında bırakıldığını öne sürdü. 2002 yılında verilen ekonomik vaatlerin bugün karşılığının kalmadığını ifade eden Kuşcu, geçmişte Milli Görüş iktidarı döneminde çalışanlara yüksek oranlı zamlar yapıldığını ve adil paylaşımın sağlandığını hatırlattı.

Asgari ücretin en az 45.000 TL olması gerektiğini savunan Nuri Kuşcu, bu rakamın bir lütuf değil, çalışanların yaşamını sürdürebilmesi için zorunlu olduğunu kaydetti. Kaynak yetersizliği gerekçesinin emekçiler için öne sürüldüğünü, buna karşın faiz ödemeleri, vergi affı ve israf kalemlerinin devam ettiğini ileri sürdü.

Yeniden Refah Partisi’nin ekonomi politikalarına da değinen Kuşcu, iktidara gelmeleri hâlinde işveren üzerindeki vergi ve SGK yükünün devlet tarafından paylaşılacağını belirterek, “bir maaş işverenden, bir maaş devletten” modeliyle hem çalışanların hem de işverenlerin korunacağını ifade etti.

Açıklamasının sonunda mevcut ekonomik düzenin değişmesi gerektiğini vurgulayan Nuri Kuşcu, üretime dayalı ve adil paylaşımı esas alan bir sistemin kurulacağını söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi