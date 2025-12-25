Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Yakup Alar öncülüğünde Vefa Buluşmaları kapsamında anlamlı bir program gerçekleştirildi. Buluşmada, 2006–2008 yılları arasında İl Yönetimi ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu’nda görev yapmış partililer bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, partilerinin temel değerlerinden birinin vefa olduğunu vurgulayarak, parti içinde küslüğe ve ayrılığa yer olmadığını ifade etti. Alar, AK Parti’nin kardeşlik, gönül birliği ve dayanışma üzerine kurulu bir siyasi hareket olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı buluşmada, teşkilatın her bir ferdinin aynı samimiyetle sahiplenildiğini dile getiren Yakup Alar, partinin birleştirici bir güç olarak yoluna devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a olan desteğin kararlılıkla süreceğini de vurguladı.

Vefa Buluşması’na katılan dava arkadaşlarına teşekkür eden Alar, geçmişte teşkilata emek veren herkesin katkısının kıymetli olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR