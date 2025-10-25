ÇORUM'DA ARAÇLAR YAŞLI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yola çıkarak Lotus Araştırma tarafından yapılan incelemeye göre, Çorum'daki otomobillerin ortalama yaşı 19,8 olarak belirlendi. Bu oran Türkiye ortalamasının üstünde...

Hangi iller “genç”, hangileri “yaşlı”?

En genç olanlar: Şırnak, Bingöl, Tunceli olurken, en yaşlı iller ise Burdur, Kütahya ve Karaman oldu.

Doğu ve Güneydoğu’daki bazı illerde kayıtlı araç stoku küçük kalıyor. Böyle yerlerde son yıllardaki yeni tesciller ortalamayı hızlı aşağı çekiyor; küçük stok üzerinde az sayıdaki yeni araç bile yaş medyanını gençleştiriyor.

İç Anadolu–Batı Karadeniz hattında büyük ve yerleşik bir ikinci el stoku var; bu stoka düzenli “eski” araç akışı geldikçe yaş ortalaması yukarıda kalıyor.

Filo ve gelir seviyesi ortalama yaşın daha genç olmasında etkili oluyor. İstanbul gibi merkezlerde kurumsal/filo yenilemeleri ve finansmana erişim, 0–5 yaş payını büyütüyor. İç kesimlerde ise hane bütçesi ve kredi sınırlamaları nedeniyle araç elde tutma süresi daha uzun.

Eylül 2025 itibarıyla reel fiyatların yıllık %-9,8 gerilemesi ve ilanların ortalama 19 gün gibi kısa sürede kapanması, pazarda devir hızının korunduğunu gösteriyor. Yaş bantlarına bakıldığında 2004–2008 grubu ~466 bin TL, 2009–2013 ~754 bin TL, 2014–2018 ~1,18 mn TL, yıllık artışlar ise sırasıyla %3,9, %11,7, %16,2 oldu. Bu rakamlar, çok yaşlıdan orta yaşa geçişin talep gördüğünü ve parkın kademeli gençleşmesi için bir fırsat penceresi oluşturabileceğini gösteriyor.

Otomobil parkının gençleşmesinde önemli rol oynayabilecek hurda teşviki, en son 31 Aralık 2019’a kadar yürürlükteydi. Yeniden devreye alınıp alınmayacağı ise hâlâ merak konusu oluyor.