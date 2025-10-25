Emekli Astsubay Başçavuş Muharrem Yetgin’in eşi, İstanbul’da görev yapan polis memuru Haluk Yetgin ile Konya’da görev yapan Astsubay Hakan Yetgin’in annesi, Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazmi Yetgin’in yengesi olan Güleser Yetgin, rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Merhumenin cenazesi bugünsaat 12.00’de Kale Mahallesi’nde bulunan Üçköy dernek binası önünde düzenlenecek helallik alma erkanının ardından Üçköy Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ