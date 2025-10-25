Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Cumhuriyet’in 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Konseri’nde sahne aldı.

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen Türk Halk Müziği konserine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun ilgi gören konserde Arif Sadeçolak yönetimindeki koro birbirinden güzel türkülerle salondan büyük alkış aldı.

Konser sonrasında kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şef Arif Sadeçolak ve koro üyelerine teşekkür etti. Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Aşgın “Dünya dönmeye devam ettikçe Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümlerini ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında kutlamaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere cennet vatan armağan eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız tüm gazilerimizi rağmen ve minnetle anıyorum. Böylesine güzel bir koro böylesine güzel bir ortam Türkiye’nin hiçbir yerinde yoktur. O nedenle Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz diyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konser sonrasında Koro şefi Sadeçolak ve koro üyelerine çiçek takdim etti.

Muhabir: SELDA FINDIK