İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki “Asayiş, Trafik, Narkotik, KOM, Siber Suçlar, Düzensiz Göç, Çocuk Şube” konularını içeren değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile Emniyet’in ilgili yetkilileri katıldı.

Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından suç ve suçlularla mücadelenin gayretli ve kararlı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Vali Dağlı, çalışmaların hız kesmeden artarak devam edeceğini ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ