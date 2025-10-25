85 YILLIK GIDA DEVİ KONKORDATO BAŞVURUSU YAPTI

Küresel ekonomik krizin etkileri Türkiye’de reel sektörde hissedilmeye devam ediyor. Gıda, inşaat ve tekstil alanlarında faaliyet gösteren Özel Gıda, mali darboğazdan çıkamayınca konkordato ilan etti. 1940 yılında kurulan ve 85 yıllık geçmişiyle sektörün köklü markalarından biri olarak bilinen firma, Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, şirketin başvurusunu değerlendirerek üç aylık geçici iflas koruma kararı verdi. Ayrıca, firmanın mali durumunun yakından izlenebilmesi amacıyla iki kişilik konkordato komiseri heyeti atandı.

MAHKEME SÜRECİ BAŞLADI!

Özel Gıda’nın borçlarını yeniden yapılandırabilmesi ve üretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için verilen geçici mühlet kararı kapsamında, firma iflas koruması altına alındı.

Bir sonraki duruşmanın Ocak 2026 tarihinde yapılacağı açıklandı. Bu süre içinde komiser heyeti, şirketin varlıklarını, borçlarını ve operasyonel faaliyetlerini detaylı biçimde raporlayacak.