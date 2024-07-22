Çorum Belediyesi’nin düzenlediği Mahalle Yaz Etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. İlki Ulukavak Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve mahalle sakinlerine eğlenceli anlar yaşatan etkinlik Gülabibey ve Mimarsinan mahalleleriyle devam edecek.

23 Temmuz Salı günü Rüstem Eren Parkı’nda saat 18.30’da spor etkinlikleri ile başlayacak etkinlikte Cemal Kurtoğlu sahne alacak.

Kurtoğlu, saat 20.30’da başlayacak konserde birbirinden güzel şarkılar söyleyecek.

Çorum Belediyesi, tüm vatandaşları Mahalle Yaz Etkinliklerine davet etti.