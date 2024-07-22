Belediyeler, gençlerin eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor. Çorum Belediyesi de gençlerin polislik hazırlıklarına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz parkur hazırlık kursu başlatıyor.

Parkur, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda 24 Temmuz Çarşamba gününden itibaren hafta içi her gün saat 10.00 - 12.00 arasında açık olacak.

Hedefi polislik olan gençler parkurda genel kondisyon ve dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışmalara katılabilecek.