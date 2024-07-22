Çorum'da merkeze 34 kilometre uzaklıktaki Dut Köyünde içme suyu olmadığı için sıkıntılar çeken köy sakinleri kendi çabaları ve yeni muhtar Mustafa Ünver'in girişimleriyle temiz içme suyuna kavuştu.

Köy sakinleri, muhtar ve jeoloji mühendisleri günlerce su araştırması yaptı. Köy sakinlerinin kendi imkânlarıyla 24 metrelik bir sondaj çalışması sonucunda içme suyuna kavuşmaları köyde mutluluk kaynağı oldu.

KÖYLÜLERİN SEVİNCİ KAMERADA

Köyün imamı Nurulluh Çelikbaş, köylülerin sondaj çalışmasıyla suya kavuştukları o anı cep telefonuyla kaydederken, köylülerin sevinçleri kameraya yansıdı.

Bütün köy olarak çok mutlu olduklarını ifade eden Çelikbaş, "Yeni muhtarımız Mustafa Ünver, ismini açıklamak istemeyen bir hayırseverimizin desteği, köy sakinlerimizin büyük çabaları ve özverileri sonucunda sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ