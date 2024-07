Çorum’da bir grup hayvansever, sahipsiz hayvanlara yönelik “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne karşı eylem yaptı. Eyleme Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er de destek verdi.

“ÖLÜM YASASI İSTEMİYORUZ”

Eylemci grup, ellerinde "Kanlı katliam zulme hayır", "Yaşam hakkı kutsaldır yasayı geri çek”, “Toplamayın öldüremezsiniz yasayı geri çek”, “Katliamdan yasa tasarısı olmaz" yazılı pankartlarla Kadeş Barış Meydanı'nda toplandı. Hayvanseverler, "Ölüm yasası istemiyoruz" şeklinde sloganlar atıp yasa teklinin geri çekilmesini istedi.

Grup adına açıklama yapan Hayvanların Sesi 19 Derneği (HAYSES-19) Başkan Yardımcısı Mehmet Avcu, yasa teklifi geri çekilene kadar mücadele edeceklerini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Mehmet Avcu; “kedi ve köpeklerin öldürülmesi için hazırlanan yasa tasarısını geri çekmenizi bekliyoruz. Kedi ve köpeklerin toplatılıp ötenazi ve benzeri kılıflarda öldürülmesini getiren, içinde üremeye yönelik hüküm olmayan, sadece topla-öldür içeren, adeta hayvanlardan ve hayvan severlerden “hınç ve intikam” almak için hazırlanmış bir yasa tasarısı kabul edilemez! Anayasal hakkını kullanarak öldürmeye karşı direnen hayvan hakkı savunucularının yerlerde sürüklenerek darp edilmesi kabul edilemez!” dedi.



“TEK ÇÖZÜMÜ

KISIRLAŞTIRMA”

Avcu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Dünyaya örnek olarak 2004 yılında ana hükmü belediyelerin bakımevi kurup kısırlaştırma yapması olarak çıkartılan Hayvanlar Koruma Kanunu’na rağmen, hala daha 1389 belediyenin 1200 e yakınında bakımevi de yok kısırlaştırma da yok.

Fakat, yasayı uygulamayan ve görev ihmalinde bulunan bu belediyelere, bakanlıklar ve mülki idarelerce denetim yapılmadı, idari cezai yaptırım getirilmedi. Ve şimdi, TBMM Tarım Komisyonu’nda görüşülmeye başlayan, STK’ların alınmadığı, “Hınç ve İntikam Yasa Tasarısında”, kedi ve köpeklerin ötenazi ve diğer kılıflar altında öldürülmeleri hükme bağlanıyor. Çelişkilerle dolu olan bu Hınç ve İntikam Yasa Tasarısının ve yasalaşması halinde bir taraftan kedi ve köpekler öldürülürken, öte yanda üremeye çoğalmaya devam edecekler. Çünkü üremenin kontrol altına alınmasına yönelik tedbirler bu tasarıda yok.



En önemli husus, sokak köpeklerinin ana kaynağı olan, Türkiye’de bulunan 20 bine yakın köyde yaşayan tarım ve hayvancılık uğraşan 10 milyonlarca vatandaşın canını, malını, davarını koruyan 100 binlerce sahipli bekçi ve çoban köpeklerinin, sahiplerince beldelere ilçelere atılan ve sonra da sokak köpeği denilen yavrularına yönelik kısırlaştırma ve diğer tedbirler bu hınç ve intikam tasarısında yer almadığı için üreme devam edecek.

Bu tasarıda, bir taraftan bütün kedi ve köpekleri hemen toplamayan belediyelerin başkanlarına hapis cezası getirilirken, öte yandan belediyelerin bakımevi kurmaları için 2028 yılına kadar süre verilmektedir. Bunun anlamı topla öldür demektir. Tasarı komisyondan çekilmeli, yeni dönemde TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu kurularak sorunun çözümü için ciddi bir çalışma başlatılmalıdır.

Çünkü çözüm çok basit: 916 belediyede kısırlaştırma üniteleri kurulmalı ve her belediyenin günde 10 köpek kısırlaştırması ile 1 yılda 2 milyona yakın köpeğin kısırlaştırılması durumunda ilk 6 aydan başlayarak üreme kontrol altına alınmalıdır. Bir merhamet dini olan yüce dinimiz İslam, bütün canlılara şefkat ve sevgiyle muamele etmeyi emreder, hayvanların yaşam haklarına yönelen her türlü eylemi yasaklar. Telaffuz edilmesi bile bir insanlık suçu olan yasa tasarısını geri çekmenizi bekliyoruz.”

TAHTASIZ; “CHP

YASAYA KARŞI”

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız ise yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Özgür Özel’in de söylediği gibi, 'Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasaya tamamen karşıyız. Komisyonlardaki arkadaşlarımızda bu önemli konunun hassasiyetini bildikleri için gerekli mücadeleyi zaten orada veriyorlar. Sokak hayvanlarını uyutma demek bildiğimiz katletmedir. Bu nedenle biz bu yasaya şiddetle karşı çıkıyoruz, parti olarak bizde hayvanseverlerimizin her zaman yanında olacağımızı bilmenizi istiyorum” dedi.