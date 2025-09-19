Olay, Akçay Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 92 yaşındaki Zeynep Kırmaz'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kırmaz'ın cenazesi, Sungurlu Ulucami’de Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Muhabir: İHA AJANS