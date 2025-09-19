Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri İskilip Caddesi üzerinde F.H.Ş.(18) idaresindeki plakasız otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil kovalamaca esnasında Çepni Mahallesi Hamit Cami Sokak’ta duvara çarparak durdu.

Sürücü ile birlikte araçta bulunan iki kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada tabanca ve tabancaya ait fişek ile 104 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Yapılan kontrolde aracın çekme belgeli olduğu ve düz kontak yöntemi ile çalıştırıldığı belirlendi.

F.H.Ş.'ye dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, çekme belgeli araçla trafiğe çıkmaktan 72 bin 486 lira ceza uygulandı.

Kaza yapan araçta çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.