Abdullah C.(21) İskilip Caddesi üzerinde 34 RFH 34 plakalı otomobiline yakıt aldıktan kısa süre sonra sigara yakmak için çakmağını çıktığı sırada LPG sistemindeki sızıntı nedeni ile otomobil bir anda alev topuna döndü.

Aracın yandığı gören istasyon çalışanları yangın tüpleri ile müdahale ederek sürücüyü dışarı çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste yapılan müdahalenin ardından Abdullah C., yoğun bakıma alındı.