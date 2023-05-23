Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, 16 Mayıs’ta, Isparta 32 Spor’la oynanan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçla ilgili olarak sevk edildiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından hak mahrumiyeti ve para cezasına çarptırıldı.

PFDK, müsabaka hakemine yönelik “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Başkan Oğuzhan Yalçın’a 21 gün hak mahrumiyeti ve 16 bin lira para cezası, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle de 14 bin lira para cezası verdi.