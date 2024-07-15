U11 Futbol Ligi final maçında 10-11 yaşındaki minik futbolcuların gözleri önünde edilen küfürlere bir tepkide Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Yalçın'dan geldi. Başkan Yalçın, yaşları 10 ila 11 olan çocukların yanında edilen küfürleri şiddetle kınadığını belirtirken, bu yaşananların bir daha yaşanmaması adına herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini savundu.

Geçtiğimiz ay içerisinde amatör futbolda kaçak futbolcu oynatılması nedeniyle Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak ligden çekilme kararı aldıklarını hatırlatan Başkan Yalçın, "Bu kararımız sonrası bazı kulüpler ve spor adamları vermek istediğimiz mesajı maalesef alamamış. Bu kararı alırken, amatör futbolda yaşananlara, hocalara, spor adamlarına tepkimizi koymuştuk. Ancak geldiğimiz noktada maalesef bu kararımızın doğru olduğunu ve haklı çıktığımızı gördük. Keşke haklı çıkmasaydık.

Biz Gençlerbirliği Kulübü olarak yıllarda sporcularımıza iyi futbolcu olmaktan ziyade iyi insan, ahlaklı insan ve topluma faydalı bir insan olabilmeyi aşıladık. Hiçbir zaman kazanmayı ön planda tutmadık. Kazanmak bizim için her zaman ikinci plandaydı. Ama geldiğimiz noktada birçok spor kulübünün oyuncularına iyi insan olmak yerine bir maçı kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım mantığını oyuncularına aşıladığını gözlemliyorum" dedi.

Başkan Mehmet Yalçın açıklamasının devamında U11 Futbol Ligi final maçında yaşananların da Çorum futboluna yakışmadığını ifade ederek, "Yaşları 10-11 olan çocukların yanında küfür etmeyi kesinlikle Gençlerbirliği Kulübü olarak tasvip etmiyoruz. Nasıl futbolcu hata yapıyorsa, hakeminde hata yapma lüksü olduğunu kabullenmek gerekiyor. Hakemin bir hatasından dolayı o ufacık çocukların yanında küfür etmek ne insanlığa yakışır, ne futbol ahlakına. Futbol adı üstünde hata oyunudur. Oyun olduğu kadar da çocuklar için eğlencedir. Eğlenmek için o gün o sahaya çıkan çocukların yanında o küfürlerin edilmesini şiddetle kınıyorum. O çocuklara o korkuyu kim veya kimler yaşattıysa Çorum futbolunu yönetenlerin çıkıp o kişilerden hesap sorması gerekiyor.

Yaşanan bu son olay ve geçtiğimiz ay içerisinde yaşanan kaçak oyuncu oynatma senaryosu maalesef Çorum futbolunu iyi bir noktaya götürmüyor.

Bunu durdurmak ve bunun önüne geçmek adına Biz Gençlerbirliği Kulübü olarak taşın altına elimizi her zaman koymaya hazırız. Çorum futbolunun başındaki insanlarında taraf olmaktan ziyade tarafsız bir şekilde taşın altına elini koyarsa bu sorunların da üstesinden geleceğimize eminim" diyerek sözlerini noktaladı.



Editör: RIFAT KARA