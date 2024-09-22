Futbolculuk hayatını 3.Lig 1.Grup takımlarından Muşspor’da sürdüren Ahlatcı Çorum FK’nın eski golcülerinden Yakup Alkan, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu.

Muşspor’un 15 Eylül’de, Mersin deplasmanında Silifke Belediyespor’la 0-0 berabere kaldığı maçın 38.dakikasında, bir hava topu mücadelesi sırasında yerde kalan Yakup Alkan oyuna devam edemezken, klavikula kemiğinin kırıldığı anlaşıldı. Golcü futbolcu, İstanbul’da Galatasaray’ın Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildi. Ameliyatın başarılı geçtiği ve deneyimli golcünün uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

32 yaşındaki Yakup Alkan, bu sezon Muşspor formasıyla 2 maçta 122 dakika süre aldı.