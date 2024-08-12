Çorum’daki 1 yıllık görev süresi boyunca yapılan asayiş çalışmalarını değerlendiren Vali Dağlı, “61.862 adet devriye faaliyeti, 2.712 adet sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama, 45 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar ilçelerimizde emniyet ve jandarmamız ortaklığında yapılmaktadır. Bu uygulamalarda; 1.953.746 şahsın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 4.815 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 1.184’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” dedi.

Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 312 şahsın bulunduğunu söyleyen Dağlı, “Çalışmalarda; 558 adet ruhsatsız tabanca, 550 adet Av Tüfeği, 221 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 8.524 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir” dedi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK