Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Kızılyarma mevkiinde meydan geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali A. yönetimindeki 03 EP 062 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine giden Sungurlu belediyesi İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Ali A. ile araçta yolcu olarak bulunan Ümmügülsüm A. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ümmügülsüm A. yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Editör: İHA AJANS