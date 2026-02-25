Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Saymanı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hamdullah Uğur Yağmur, vergi bilincinin; baskıyla değil, adaletle, şeffaflıkla ve güvenle gelişebileceğini vurguladı.

Vergi Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Hamdullah Uğur Yağmur, “Vergi adaleti; çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasıyla sağlanır. Ancak mevcut sistem, adalet duygusunu güçlendirmek yerine gelir dağılımındaki eşitsizliği derinleştirmektedir” dedi.

“VERGİ SİSTEMİ ADİL OLMALI”

CHP İl Saymanı Yağmur’un konuya ilişkin basın açıklaması şu şekilde: “Vergi; güçlü bir devletin, adil bir toplumun ve sürdürülebilir bir ekonominin temelidir. Vergi, yalnızca kamu gelirlerinin kaynağı değil; aynı zamanda sosyal adaletin, eşit yurttaşlığın ve kamu hizmetlerinin güvencesidir. Ancak vergi sistemi adil değilse, yük dar gelirlinin sırtına yıkılmışsa, vergi toplumsal bir yük haline gelir.

23 Şubat – 1 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanan 37. Vergi Haftası, verginin önemini anlatmanın yanı sıra, mevcut vergi sisteminin adaletini sorgulamak ve çözüm yollarını konuşmak için önemli bir fırsattır.

“VERGİ YÜKÜ DAR GELİRLİNİN SIRTINDA”

Bugün ülkemizde vergi yükü, büyük ölçüde ücretlilerin, emeklilerin ve küçük esnafın omuzlarına bırakılmıştır. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı her geçen yıl artarken, dar gelirli vatandaş temel tüketim maddeleri üzerinden yüksek vergi ödemeye devam etmektedir. Buna karşın, büyük sermaye gruplarına tanınan istisnalar, aflar ve ayrıcalıklar vergi adaletini ciddi biçimde zedelemektedir.

“ADALET SAĞLANMALI”

Vergi adaleti; çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasıyla sağlanır. Ancak mevcut sistem, adalet duygusunu güçlendirmek yerine gelir dağılımındaki eşitsizliği derinleştirmektedir. Vergisini düzenli ödeyen vatandaş cezalandırılırken, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeterli ve kararlı adımlar atılmamaktadır.

Verginin doğru, adil ve şeffaf şekilde toplanması; kamu hizmetlerinin etkin sunulması kadar, vatandaşın devlete olan güveni açısından da hayati öneme sahiptir. Vergisini nereye harcandığını bilmeden ödeyen bir toplumda, vergi bilincinden söz etmek mümkün değildir.

“DÜZENLİ ÖDEYENLER

CEZALANDIRILMASIN”

Bu sebeplerden ötürü; Dolaylı vergilere dayalı bu adaletsiz sistemin değiştirilmesini, Gelire ve kazanca dayalı adil bir vergi yapısının kurulmasını, Vergi aflarıyla düzenli mükellefin cezalandırılmasına son verilmesini, Kayıt dışı ekonomiyle samimi ve kararlı bir mücadelenin başlatılmasını, Vergi politikalarının toplumun tüm kesimleriyle istişare edilerek oluşturulmasını zorunlu görüyoruz.

“SOSYAL ADALETİ ESAS

ALAN BİR REFORM ŞART”

Vergi bilinci; baskıyla değil, adaletle, şeffaflıkla ve güvenle gelişir. Vatandaş vergisini, adil bir sistemin parçası olduğuna inandığında gönüllü olarak öder. Gerçek vergi reformu, ancak sosyal adaleti esas alan bir anlayışla mümkündür. 37.Vergi Haftası’nın; vergiyi yalnızca bir tahsilat aracı olarak değil, toplumsal adaletin ve kalkınmanın temel unsuru olarak yeniden düşünmemize vesile olmasını diliyoruz.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR