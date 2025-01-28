Barış Boyar Badminton Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda antrenörlerinden Barış Boyar’ın yaptığı açıklamaya göre, Çağan Boyar karışık çiftlerde, Furkan Alnıdelik ve Musab Şerbetçi çift erkeklerde, Haşim Kağan Töremiş ve Yağmur Koçak ise karışık çiftlerde çeyrek final oynama başarısı gösterdiler.

Barış Boyar, emeklerinden ve verdikleri desteklerden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a, Gençlik ve Spor İl Müdürüne, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan’a ve antrenör Eren Murat Güngör’e teşekkür etti.