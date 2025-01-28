Çorum’un Uzakdoğu savunma sporlarındaki en başarılı sporcusu Abdussamet Uğurlu, Antalya’da düzenlenen Büyükler Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda da tüm rakiplerini yenerek mutlu sona ulaştı.

Ekonomik destek bulamadığı için katılmama kararı aldığı şampiyonaya son anda antrenörü Aydın Fırat’ın desteği ile katılabilen Abdussamet Uğurlu, tüm rakiplerini ezici üstünlükle yenerek altın madalyaya ulaştı ve hocasının güvenini boşa çıkartmadı.

57 kilo K-1 kategorisinde ringe çıkan Abdussamet Uğurlu, ilk turda Vanlı sporcu Uğurcan Okyaylı’yı nakavtla yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Mersinli sporcu Hakan Arda Narlı ile karşılaşan Uğurlu, 3-0 gibi net bir skorla kazanıp adını yarı finale yazdırdı.

Uğurlu’nun yarı finaldeki rakibi İzmirli Barışcan Karaçanta oldu. İzmirli sporcuyu da nakavtla deviren Abdussamet Uğurlu finale yükseldi. Finalde, Ankaralı Ersin Kartal’la Türkiye şampiyonluğu için kapışan Uğurlu, 3-0 kazanarak kariyerinin 13’üncü şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu olan Abdussamet Uğurlu’nun kariyerinde 13 Türkiye şampiyonluğu, 5 Avrupa Kupası şampiyonluğu, 1 Dünya Kupası ikinciliği, 1 Dünya Kupası üçüncülüğü ve Avrupa’da üçüncülüğü bulunuyor.