Milli Takım seçmelerinde üstün bir performans ortaya koyan başarılı sporcu, Tek Kızlar ve Karışık Çiftler kategorilerinde birincilik elde ederek ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Elde ettiği bu önemli başarıyla hem Çorum'un hem de Türkiye'nin gururu olan Yağmur Koçak, Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Çorum Sporcu Eğitim Merkezi'nden yapılan açıklamada, azmi, disiplini ve çalışkanlığıyla Milli Takım kadrosuna seçilen Yağmur Koçak tebrik edilirken, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm milli sporculara ve teknik ekibe başarı dilekleri iletildi.

Açıklamada ayrıca başarıların ekip çalışmasının ürünü olduğuna dikkat çekilerek, sporcunun yetişmesinde emeği bulunan antrenörlere, ailesine ve destek veren herkese teşekkür edildi. Badminton branşında elde edilen Türkiye şampiyonlukları, yetiştirilen milli sporcular ve uluslararası başarılarla Osmancık'ın adını spor camiasında duyurmaya devam ettiği vurgulandı.

Çorum badmintonunun yükselen yıldızlarından Yağmur Koçak'ın Norveç'te düzenlenecek U15 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda göstereceği performans ise şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.