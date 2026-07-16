Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Boğazkale'ye tahsis edilen portatif yüzme havuzunun kurulum çalışmaları başladı. İlçede temeli atılan havuzun yaklaşık 10 gün içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Özellikle çocuklar ve gençlerin yaz aylarını sporla ve güvenli bir ortamda geçirmesine katkı sağlayacak olan portatif yüzme havuzu, ilçede önemli bir sosyal ve sportif yatırım olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, havuzun kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğini ifade etti. Yeni tesis sayesinde Boğazkaleli çocuklar ve gençler yüzme sporuyla tanışma fırsatı bulurken, vatandaşlar da modern bir spor alanına kavuşmuş olacak.

Açıklamada, yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya'ya, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar'a ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür edildi.